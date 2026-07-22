ua en ru
Ср, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Путін "катає росіян на гойдалках", вдаючи, що проблем в економіці немає, - ЦПД

15:43 22.07.2026 Ср
2 хв
За заявами про економічні досягнення приховуються дефіцит бюджету та борги
aimg Марія Науменко
Путін "катає росіян на гойдалках", вдаючи, що проблем в економіці немає, - ЦПД Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Нові заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито "стійкий" стан економіки РФ не відповідають реальній ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що Путін назвав зростання ВВП Росії на 0,2% за перші п'ять місяців року підтвердженням "стійкості" економіки. Водночас такий показник фактично свідчить про майже нульову динаміку та наближення до рецесії.

Також російський лідер акцентував увагу на профіциті федерального бюджету у червні, але не згадав, що за підсумками першого півріччя дефіцит бюджету РФ сягнув 5,7 трильйона рублів.

Окремо Путін назвав зростання кредитування позитивною тенденцією. У Центрі пояснили, що це може свідчити не про розвиток економіки, а про збільшення боргового навантаження на населення та бізнес.

"Путін постійно катає власне суспільство на гойдалках - від вимушеного визнання проблем до їхнього впертого й абсурдного заперечення вже наступного дня", - наголосили у ЦПД.

У Центрі додали, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія фактично живе в умовах постійних економічних криз. На думку ЦПД, припинити цей цикл можна лише після завершення війни проти України, рішення про що залежить виключно від Путіна.

Економічна криза в РФ

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що економічні проблеми Росії вже вийшли далеко за межі дефіциту пального.

Аналітики пов'язують це з рекордними військовими витратами, інфляцією, скороченням резервів і наслідками війни проти України.

Водночас, за даними Reuters, аби створити ілюзію стабільності, Кремль переорієнтував постачання бензину до Москви, залишивши інші регіони РФ із дефіцитом.

Для цього Росія збільшила імпорт пального з Білорусі, почала закупівлі в Індії та перенаправила поставки з Уралу й Сибіру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Володимир Путін
Новини
Михайло Драпатий - новий головком ЗСУ: Зеленський підписав указ
Михайло Драпатий - новий головком ЗСУ: Зеленський підписав указ
Аналітика
Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову