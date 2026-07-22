Путін "катає росіян на гойдалках", вдаючи, що проблем в економіці немає, - ЦПД

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

У ЦПД зазначили, що Путін назвав зростання ВВП Росії на 0,2% за перші п'ять місяців року підтвердженням "стійкості" економіки. Водночас такий показник фактично свідчить про майже нульову динаміку та наближення до рецесії.

Також російський лідер акцентував увагу на профіциті федерального бюджету у червні, але не згадав, що за підсумками першого півріччя дефіцит бюджету РФ сягнув 5,7 трильйона рублів.

Окремо Путін назвав зростання кредитування позитивною тенденцією. У Центрі пояснили, що це може свідчити не про розвиток економіки, а про збільшення боргового навантаження на населення та бізнес.

"Путін постійно катає власне суспільство на гойдалках - від вимушеного визнання проблем до їхнього впертого й абсурдного заперечення вже наступного дня", - наголосили у ЦПД.

У Центрі додали, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія фактично живе в умовах постійних економічних криз. На думку ЦПД, припинити цей цикл можна лише після завершення війни проти України, рішення про що залежить виключно від Путіна.

Економічна криза в РФ

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що економічні проблеми Росії вже вийшли далеко за межі дефіциту пального.

Аналітики пов'язують це з рекордними військовими витратами, інфляцією, скороченням резервів і наслідками війни проти України.