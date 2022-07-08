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Путин испугался санкций и призвал готовиться к нефтяному эмбарго ЕС

Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские компании уже должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом пакете санкций Евросоюза.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы Кремля.

"Я вижу, некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны принимать по устранению возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Так, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть", - сказал Путин.

Кремлевский диктатор добавил, что объемы производства нефти страны растут. С начала года уровень добычи превысил показатель предыдущего года на 3,5%.

Напомним, Зеленский призвал голландскую компанию Vitol, крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера, прекратить поставки российской нефти.

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Владимир ПутинНефть