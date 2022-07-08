RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін злякався санкцій і закликав готуватися до нафтового ембарго ЄС

Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські компанії вже мають бути готові до нафтового ембарго у новому пакеті санкцій Євросоюзу.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави Кремля.

"Я бачу, деякі колеги вже так дещо поверхово починають ставитись до заходів, які ми повинні вживати з усунення можливих загроз. Мовляв, наплювати на них, на ці санкції, пішли вони подалі, все вже в минулому, ми з усім впоралися і почуваємося впевнено. Так, ми і повинні почуватися впевнено, але ризики ми повинні бачити", - сказав Путін.

Кремлівський диктатор додав, що обсяги виробництва нафти країни зростають. З початку року рівень видобутку перевищив показник попереднього року на 3,5%.

Нагадаємо, Зеленський закликав голландську компанію Vitol, найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера, припинити постачання російської нафти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінНафта