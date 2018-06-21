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Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, - Турчинов

НовостиПолитика    21.06.2018 - 14:30
Фото: Александр Турчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Александр Турчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Турчинов отметил, что на украинско-российской границе зафиксировано чрезмерную концентрацию армии РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, сообщает пресс-служба СНБО.

"Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС. Единение Европы сейчас - это единственный щит для сдерживания агрессии Путина", - заявил Турчинов, отметив, что на украинско-российской границе зафиксирована чрезмерная концентрация российской армии.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос продления и ужесточения санкций против РФ.

В свою очередь, Линкявичюс заявил, что Литва поддерживала и будет поддерживать Украину на пути к европейской интеграции.

Напомним, ранее Турчинов заявлял, что Путин блокирует деоккупацию Донбасса дипломатическим путем.

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Теги публикации: Владимир Путин, СНБО, Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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