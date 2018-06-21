Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, - Турчинов

Турчинов отметил, что на украинско-российской границе зафиксировано чрезмерную концентрацию армии РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, сообщает пресс-служба СНБО.

"Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС. Единение Европы сейчас - это единственный щит для сдерживания агрессии Путина", - заявил Турчинов, отметив, что на украинско-российской границе зафиксирована чрезмерная концентрация российской армии.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос продления и ужесточения санкций против РФ.

В свою очередь, Линкявичюс заявил, что Литва поддерживала и будет поддерживать Украину на пути к европейской интеграции.

Напомним, ранее Турчинов заявлял, что Путин блокирует деоккупацию Донбасса дипломатическим путем.