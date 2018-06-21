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Путін використовує агресію проти України як таран проти Європи, - Турчинов

НовиниПолітика    21.06.2018 - 14:30
Фото: Олександр Турчинов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Олександр Турчинов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Турчинов, зазначив, що на українсько-російському кордоні зафіксовано надмірну концентрацію армії РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін використовує агресію проти України як таран проти Європи. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у ході зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом, повідомляє прес-служба РНБО.

"Путін використовує агресію проти України як таран проти Європи, провокуючи розкол єдності країн ЄС. Єднання Європи зараз - це єдиний щит для стримування агресії Путіна", - заявив Турчинов, зазначивши, що на українсько-російському кордоні зафіксовано надмірну концентрацію російської армії.

Крім того, у ході зустрічі обговорювалося питання продовження і посилення санкцій проти РФ.

У свою чергу, Лінкявічюс заявив, що Литва підтримувала і підтримуватиме Україну на шляху до європейської інтеграції.

Нагадаємо, раніше Турчинов заявляв, що Путін блокує деокупацію Донбасу дипломатичним шляхом.

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Теги публікації: Володимир Путін, РНБО, Олександр Турчинов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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