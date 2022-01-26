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Путин может использовать войска возле Украины сейчас или в середине февраля, - Госдеп

Автор: Сергей Новиков

Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман, которая принимала участие в переговорах по так называемым "гарантиям безопасности" с Россией, считает, что президент РФ Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля. По ее словам, Вашингтон готов к разным сценариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на онлайн-дискуссии "Ялтинской Европейской Стратегии".

В частности, Шерман заявила, что США готовы к разным сценариям, "даже к полному захвату Украины", а также готовы действовать и вынудить Россию принять последствия.

"Я не знаю, о чем думает Путин. Я не знаю, принял ли он окончательное решение, но есть признаки, что он может использовать военные силы сейчас или в середине февраля. Мы знаем, что начинают Олимпийские игры, будет церемония открытия 4 февраля, и Путин будет присутствовать там. Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было нападения на Украину", - отметила Шерман.

Напомним, накануне американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину, причем ограничения могут задеть лично Путина.

А президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что своим поведением Россия показывает, что хочет восстановить советскую империю.

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину