UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин уже использовал две трети военной силы для вторжения в Украину, - CNN

Автор: Александр Белоус

Владимир Путин использовал две трети общей боевой мощи России, которую он применил для вторжения в Украину. По оценкам Министерства обороны США, по Украине запустили более 320 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Это "по-прежнему означает, что у него есть треть за пределами Украины, что немаловажно", заявил журналистам в воскресенье высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

По оценкам США, "по состоянию на сегодня утром" российские силы "запустили более 320 ракет".

По словам чиновника, большинство из этих ракет являются "баллистическими ракетами малой дальности".

Как сообщало РБК-Украина, Россия напала на Украину 24 февраля. О том, что происходит сейчас на фронтах, в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВторжение России в Украину