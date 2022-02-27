Путин уже использовал две трети военной силы для вторжения в Украину, - CNN

Это "по-прежнему означает, что у него есть треть за пределами Украины, что немаловажно", заявил журналистам в воскресенье высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

По оценкам США, "по состоянию на сегодня утром" российские силы "запустили более 320 ракет".

По словам чиновника, большинство из этих ракет являются "баллистическими ракетами малой дальности".