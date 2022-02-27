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Путін вже використовував дві третини військової сили для вторгнення в Україну, - CNN

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Україна, Неділя 27 лютого 2022 18:51
Путін вже використовував дві третини військової сили для вторгнення в Україну, - CNN Фото: знищена російська техніка під Харковом (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Путін використовував дві третини загальної бойової потужності Росії, яку він застосував для вторгнення в Україну. За оцінками Міністерства оборони США, по Україні запустили понад 320 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Це "як і раніше означає, що у нього є третина за межами України, що важливо", заявив журналістам у неділю високопоставлений представник Міністерства оборони США.

За оцінками США, "станом на сьогодні вранці" російські сили "запустили понад 320 ракет".

За словами чиновника, більшість з цих ракет є "балістичними ракетами малої дальності".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія напала на Україну 24 лютого. Про те, що відбувається зараз на фронтах, в текстовому онлайні РБК-Україна.

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