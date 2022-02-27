Путін вже використовував дві третини військової сили для вторгнення в Україну, - CNN

Володимир Путін використовував дві третини загальної бойової потужності Росії, яку він застосував для вторгнення в Україну. За оцінками Міністерства оборони США, по Україні запустили понад 320 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Це "як і раніше означає, що у нього є третина за межами України, що важливо", заявив журналістам у неділю високопоставлений представник Міністерства оборони США.

За оцінками США, "станом на сьогодні вранці" російські сили "запустили понад 320 ракет".

За словами чиновника, більшість з цих ракет є "балістичними ракетами малої дальності".