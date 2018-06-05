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Интервью

Путин исключил возврат Крыма Украине на любых условиях

НовостиПолитика    05.06.2018 - 09:18
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин рассказал, как российская армия обеспечила проведение "референдума" в Крыму

Президент России Владимир Путин исключает возврат оккупированного Крыма Украине на любых условиях. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF.

"Нет таких условий и быть не может", - ответил Путин на вопрос, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине.

Он также в очередной раз назвал события февраля 2014 года в Украине "вооруженным переворотом" и объяснил действия российской армии на полуострове.

"Наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Первое, что мы сделали, - мы увеличили свой контингент для охраны наших вооруженных сил там, наших военных объектов, на которые, мы видели, уже готовятся различные покушения и посягательства. Вот с чего все началось", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что после "переворота" крымчане "почувствовали себя в опасности", а российские войска обеспечили проведение "независимых свободных выборов".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что санкции против России из-за Крыма и Донбасса неразрывно связаны.

 

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Теги публикации: Владимир Путин, Российская Федерация, Украина, Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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