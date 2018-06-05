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Путін виключив повернення Криму Україні на будь-яких умовах

НовиниПолітика    05.06.2018 - 09:18
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін розповів, як російська армія забезпечила проведення "референдуму" у Криму

Президент Росії Володимир Путін виключає повернення окупованого Криму Україні на будь-яких умовах. Про це він заявив в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF.

"Немає таких умов і бути не може", - відповів Путін на питання, що має статися, щоб Росія повернула Україні Крим.

Він також в черговий раз назвав події лютого 2014 року в Україні "збройним переворотом" і пояснив дії російської армії на півострові.

"Наша армія перебувала в Криму на законних підставах, за договором там знаходилася наша військова база. Перше, що ми зробили, - ми збільшили свій контингент для охорони наших збройних сил там, наших військових об'єктів, на які ми бачили, вже готуються різні замахи і посягання. Ось з чого все почалося", - додав Путін.

Він підкреслив, що після "перевороту" кримчани "відчули себе в небезпеці", а російські війська забезпечили проведення "незалежних вільних виборів".

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що санкції проти Росії через Крим і Донбас нерозривно пов'язані.

 

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Теги публікації: Володимир Путін, Російська Федерація, Україна, Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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