Путін і Кабаєва живуть у резиденції на Валдаї на гроші із "общака", - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін і гімнастка Аліна Кабаєва проживають разом у резиденції на Валдаї та користуються коштами з кіпрського офшору Ermira Consultants, яка є "общаком" для Путіна і його оточення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Проект".
Для купівлі елітної нерухомості близькі люди президента РФ користуються коштами, що відмиваються через компанію Ermira Consultants.
Журналісти зустрілися з колишнім менеджером бізнесу одного з найближчих друзів президента, який мав стосунок до управління таємною фінансовою мережею, до складу якої входила і Ermira.
З 2015 року володіння офшором, ймовірно, перейшло до людей олігарха Аркадія Ротенберга, з яким оточення Путіна часто зустрічалося і говорило про свої проблеми.
Приміром, за гроші фірми Ermira лише у 2011 році купили Кабаєвій чотири квартири в Сочі й оформили на довірчих осіб.
Журналісти з'ясували, що кіпрська компанія збагачувалася і на кругообігу акцій НМГ, головою ради директорів якої є Кабаєва. Право власності на всю нерухомість, куплену з путінського офшору, належить, як правило, підставним особам.
Також стало відомо, що Путін і Кабаєва живуть разом, а родичі гімнастки постійно бувають у резиденції на Валдаї, одна з сестер навіть має житло неподалік.
На цій території для гімнастки та дітей побудували окремий дерев'яний терем, такий окремий будинок для неї є поруч із палацом Путіна. Околиці резиденції є заповідними місцями, зокрема включають територію Валдайського національного парку, що охороняється законом.
Окрім прибудов до палаців, Кабаєва є власницею найбільшого пентхаусу в Росії, що розташований у житловому комплексі "Королівський парк" у Сочі. Його площа становить 2600 квадратних метрів, де є басейн, кінотеатр, патіо і власний вертолітний майданчик, а дизайн розробляв Валентин Юдашкін. Цю будівлю також купили на кошти з "общака" Путіна на Кіпрі, що зайвий раз доводить зв'язок Кабаєвої з ним.
Загалом Кабаєва та її близькі користуються нерухомістю на суму щонайменше 120 млн доларів.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що за активами президента РФ Володимира Путіна, його оточення та їхніх близьких потрібно юридично полювати через війну в Україні.
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення про введення санкцій проти родичів Володимира Путіна та осіб, причетних до розв'язання агресивної війни і Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.