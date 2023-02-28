Путін і Кабаєва живуть у резиденції на Валдаї на гроші із "общака", - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін і гімнастка Аліна Кабаєва проживають разом у резиденції на Валдаї та користуються коштами з кіпрського офшору Ermira Consultants, яка є "общаком" для Путіна і його оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Проект ".

Для купівлі елітної нерухомості близькі люди президента РФ користуються коштами, що відмиваються через компанію Ermira Consultants.

Журналісти зустрілися з колишнім менеджером бізнесу одного з найближчих друзів президента, який мав стосунок до управління таємною фінансовою мережею, до складу якої входила і Ermira.





Співрозмовник розповів, що до 2015 року компанія належала підставній особі - адвокату із Санкт-Петербурга Владиславу Копилову, але насправді з рахунків Ermira оплачували покупки для президента-диктатора Путіна і його близьких.

З 2015 року володіння офшором, ймовірно, перейшло до людей олігарха Аркадія Ротенберга, з яким оточення Путіна часто зустрічалося і говорило про свої проблеми.

Приміром, за гроші фірми Ermira лише у 2011 році купили Кабаєвій чотири квартири в Сочі й оформили на довірчих осіб.

Журналісти з'ясували, що кіпрська компанія збагачувалася і на кругообігу акцій НМГ, головою ради директорів якої є Кабаєва. Право власності на всю нерухомість, куплену з путінського офшору, належить, як правило, підставним особам.

Також стало відомо, що Путін і Кабаєва живуть разом, а родичі гімнастки постійно бувають у резиденції на Валдаї, одна з сестер навіть має житло неподалік.

На цій території для гімнастки та дітей побудували окремий дерев'яний терем, такий окремий будинок для неї є поруч із палацом Путіна. Околиці резиденції є заповідними місцями, зокрема включають територію Валдайського національного парку, що охороняється законом.

Окрім прибудов до палаців, Кабаєва є власницею найбільшого пентхаусу в Росії, що розташований у житловому комплексі "Королівський парк" у Сочі. Його площа становить 2600 квадратних метрів, де є басейн, кінотеатр, патіо і власний вертолітний майданчик, а дизайн розробляв Валентин Юдашкін. Цю будівлю також купили на кошти з "общака" Путіна на Кіпрі, що зайвий раз доводить зв'язок Кабаєвої з ним.

Загалом Кабаєва та її близькі користуються нерухомістю на суму щонайменше 120 млн доларів.