Путин и Кабаева живут в резиденции на Валдае на деньги из "общака", - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин и гимнастка Алина Кабаева проживают вместе в резиденции на Валдае и пользуются средствами кипрского оффшора Ermira Consultants, которая является "общаком" для Путина и его окружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Проект ".

Для покупки элитной недвижимости близкие люди президента РФ пользуются отмываемыми средствами через компанию Ermira Consultants.

Журналисты встретились с бывшим менеджером бизнеса одного из ближайших друзей президента, имевшего отношение к управлению тайной финансовой сетью, в состав которой входила и Ermira.

Собеседник рассказал, что до 2015 года компания принадлежала подставному лицу - адвокату из Санкт-Петербурга Владиславу Копылову, но на самом деле со счетов Ermira оплачивали покупки для президента-диктатора Путина и его близких.

С 2015 года владение оффшором, вероятно, перешло к людям олигарха Аркадия Ротенберга, с которым окружение Путина часто встречалось и говорило о своих проблемах.

К примеру, за деньги фирмы Ermira только в 2011 году купили Кабаевой четыре квартиры в Сочи и оформили на доверительных лиц.

Журналисты выяснили, что кипрская компания обогащалась и на круговороте акций НМГ, председателем совета директоров которой является Кабаева. Право собственности на всю недвижимость, купленную с путинского оффшора, принадлежит, как правило, подставным лицам.

Также стало известно, что Путин и Кабаева живут вместе, а родственники гимнастки постоянно бывают в резиденции на Валдае, у одной из сестер даже есть жилье неподалеку.

На этой территории для гимнастки и детей построили отдельный деревянный терем, такой же дом у нее есть рядом с дворцом Путина. Окрестности резиденции являются заповедными местами, включая охраняемую законом территорию Валдайского национального парка.

Кроме пристроек к дворцам, Кабаева является владелицей крупнейшего пентхауса в России, расположенного в жилом комплексе "Королевский парк" в Сочи. Его площадь составляет 2600 квадратных метров, где есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка, а дизайн разрабатывал Валентин Юдашкин. Это здание также купили на средства из "общака" Путина на Кипре, что лишний раз доказывает связь Кабаевой с ним.

В целом Кабаева и ее близкие пользуются недвижимостью на сумму не менее 120 млн долларов.