Путин и Кабаева живут в резиденции на Валдае на деньги из "общака", - СМИ
Российский диктатор Владимир Путин и гимнастка Алина Кабаева проживают вместе в резиденции на Валдае и пользуются средствами кипрского оффшора Ermira Consultants, которая является "общаком" для Путина и его окружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Проект ".
Для покупки элитной недвижимости близкие люди президента РФ пользуются отмываемыми средствами через компанию Ermira Consultants.
Журналисты встретились с бывшим менеджером бизнеса одного из ближайших друзей президента, имевшего отношение к управлению тайной финансовой сетью, в состав которой входила и Ermira.
Собеседник рассказал, что до 2015 года компания принадлежала подставному лицу - адвокату из Санкт-Петербурга Владиславу Копылову, но на самом деле со счетов Ermira оплачивали покупки для президента-диктатора Путина и его близких.
С 2015 года владение оффшором, вероятно, перешло к людям олигарха Аркадия Ротенберга, с которым окружение Путина часто встречалось и говорило о своих проблемах.
К примеру, за деньги фирмы Ermira только в 2011 году купили Кабаевой четыре квартиры в Сочи и оформили на доверительных лиц.
Журналисты выяснили, что кипрская компания обогащалась и на круговороте акций НМГ, председателем совета директоров которой является Кабаева. Право собственности на всю недвижимость, купленную с путинского оффшора, принадлежит, как правило, подставным лицам.
Также стало известно, что Путин и Кабаева живут вместе, а родственники гимнастки постоянно бывают в резиденции на Валдае, у одной из сестер даже есть жилье неподалеку.
На этой территории для гимнастки и детей построили отдельный деревянный терем, такой же дом у нее есть рядом с дворцом Путина. Окрестности резиденции являются заповедными местами, включая охраняемую законом территорию Валдайского национального парка.
Кроме пристроек к дворцам, Кабаева является владелицей крупнейшего пентхауса в России, расположенного в жилом комплексе "Королевский парк" в Сочи. Его площадь составляет 2600 квадратных метров, где есть бассейн, кинотеатр, патио и собственная вертолетная площадка, а дизайн разрабатывал Валентин Юдашкин. Это здание также купили на средства из "общака" Путина на Кипре, что лишний раз доказывает связь Кабаевой с ним.
В целом Кабаева и ее близкие пользуются недвижимостью на сумму не менее 120 млн долларов.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что за активами президента РФ Владимира Путина, его окружения и их близких нужно юридически охотиться из-за войны в Украине.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении санкций против родственников Владимира Путина и лиц, причастных к началу агрессивной войны в Украине.
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