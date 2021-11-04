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Путин хотел вступления России в НАТО, но без стандартных процедур, - бывший генсек

Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин во время своего первого срока хотел, чтобы его страна вступила в НАТО. Но без стандартной процедуры с подачей заявки и так далее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона, Путин дал понять это на их первой встрече.

"Они хотели быть частью того безопасного, стабильного процветающего Запада, которого в то время у России не было", - добавил Робертсон.

Он также подчеркнул, что президент России задавал вопрос, "когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО". И получил ответ, что страна должна подать заявку на вступление, на что Путин заявил, что Россия не стоит "в одном ряду со странами, которые не имеют значения".

Напомним, ранее у Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО, но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.

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Владимир ПутинНАТО