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Путін хотів вступу Росії до НАТО, але без стандартних процедур, - колишній генсек

Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін під час свого першого терміну хотів, щоб його країна вступила до НАТО. Але без стандартної процедури з подачею заявки і так далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами колишнього генсека НАТО Джорджа Робертсона, Путін дав зрозуміти це на їх першій зустрічі.

"Вони хотіли бути частиною того безпечного, стабільного процвітаючого Заходу, якого в той час у Росії не було", - додав Робертсон.

Він також підкреслив, що президент Росії ставив питання, "коли ви збираєтеся запросити нас до НАТО". І отримав відповідь, що країна має подати заявку на вступ, на що Путін заявив, що Росія не стоїть "в одному ряду з країнами, які не мають значення".

Нагадаємо, раніше у Путіна визнали, що Москва не може перешкодити зближенню України і НАТО, але має мінімізувати наслідки цього процесу для себе.

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Володимир ПутінНАТО