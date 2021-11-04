Путин хотел вступления России в НАТО, но без стандартных процедур, - бывший генсек

Президент России Владимир Путин во время своего первого срока хотел, чтобы его страна вступила в НАТО. Но без стандартной процедуры с подачей заявки и так далее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона, Путин дал понять это на их первой встрече.

"Они хотели быть частью того безопасного, стабильного процветающего Запада, которого в то время у России не было", - добавил Робертсон.

Он также подчеркнул, что президент России задавал вопрос, "когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО". И получил ответ, что страна должна подать заявку на вступление, на что Путин заявил, что Россия не стоит "в одном ряду со странами, которые не имеют значения".