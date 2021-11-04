Путін хотів вступу Росії до НАТО, але без стандартних процедур, - колишній генсек

Президент Росії Володимир Путін під час свого першого терміну хотів, щоб його країна вступила до НАТО. Але без стандартної процедури з подачею заявки і так далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами колишнього генсека НАТО Джорджа Робертсона, Путін дав зрозуміти це на їх першій зустрічі.

"Вони хотіли бути частиною того безпечного, стабільного процвітаючого Заходу, якого в той час у Росії не було", - додав Робертсон.

Він також підкреслив, що президент Росії ставив питання, "коли ви збираєтеся запросити нас до НАТО". І отримав відповідь, що країна має подати заявку на вступ, на що Путін заявив, що Росія не стоїть "в одному ряду з країнами, які не мають значення".