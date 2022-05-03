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Путин хотел владеть Киевом, но я увидел, кто настоящий хозяин, - Джонсон

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего выступления перед Верховной Радой заявил, России не удастся захватить Киев. Он уверен в этом после своего недавнего визита в украинскую столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время онлайн-выступления перед Верховной радой Украины.

"Путин хотел владеть Киевом, но вместо этого я приезжал и увидел, кто настоящие хозяева страны, города, они сопровождали меня", - отметил Джонсон.

Напомним, британский премьер сегодня выступил с обращением к Верховной раде Украины, став первым мировым лидером, который обратился к украинскому парламенту после начала вторжения РФ. Помимо поддержки он объявил, что Британия передаст Украине противокорабельные ракеты, радары для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеры. В общем - новый пакет помощи имеет размер 300 млн фунтов.

Главные заявления премьера Великобритании - в материале РБК-Украина.

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Владимир ПутинБорис ДжонсонВойна России против Украины