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Интервью

Путин хочет объединить усилия с ЕС для борьбы с кибератаками

НовостиПолитика    07.07.2018 - 00:30
Фото: Владимир Путин (archive.premier.gov.ru)
Фото: Владимир Путин (archive.premier.gov.ru)

США и страны Европы неоднократно обвиняли Россию в кибератаках

Президент России Владимир Путин призвал к международному сотрудничеству в борьбе с кибератаками и сообщил о намерении РФ объединить усилия в этом вопросе с европейскими странами. Об этом он заявил во время выступления на конференции по кибербезопасности в Москве, передает "Голос Америки".

Путин заявил, что киберугрозы актуальные для всего мира и отметил важность разработки общих стандартов кибербезопасности, которые бы учитывали интересы всех стран.

"Киберугрозы достигли такого масштаба, что их можно ликвидировать только совместными усилиями международного сообщества", - сказал он.

Президент РФ добавил, что Россия объединит усилия с европейскими странами для разработки совместных механизмов защиты персональной информации.

"Мы неоднократно видели, что эгоизм некоторых наций, их попытки действовать лишь с учетом своей пользы вредят глобальной информационной стабильности", - в частности сказал президент РФ, не уточнив, кого именно он имеет в виду.

Напомним, в июне 2018 года Соединенные Штаты расширили санкции против России за ее кибердеятельность.

В сентябре Великобритания и Соединенные Штаты обнародовали совместное заявление о киберактивности, проводимой правительством России. Обвинения в сторону России звучали и от других стран Европейского союза.

 

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Теги публикации: Владимир Путин, Евросоюз, кибератака  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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