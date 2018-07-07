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Путін хоче об’єднати зусилля з ЄС для боротьби з кібератаками

НовиниПолітика    07.07.2018 - 00:30
Фото: Володимир Путін (archive.premier.gov.ru)
Фото: Володимир Путін (archive.premier.gov.ru)

США та країни Європи неодноразово звинувачували Росію в кібератаках

Президент Росії Володимир Путін закликав до міжнародної співпраці в боротьбі з кібератаками та повідомив про намір РФ об’єднати зусилля з цього питання з європейськими країнами. Про це він заявив під час виступу на конференції з кібербезпеки в Москві, передає "Голос Америки".

Путін заявив, що кіберзагрози актуальні для всього світу і відзначив важливість розробки спільних стандартів кібербезпеки, які б враховували інтереси всіх країн.

"Кіберзагрози досягли такого масштабу, що їх можна ліквідувати лише спільними зусиллями міжнародного співтовариства", - сказав він.

Президент РФ додав, що Росія об'єднає зусилля з європейськими країнами для розробки спільних механізмів захисту персональної інформації.

"Ми неодноразово бачили, що егоїзм деяких націй, їхні спроби діяти лише з урахуванням своєї користі шкодять глобальній інформаційній стабільності", - зокрема сказав президент РФ, не уточнивши, кого саме він має на увазі.

Нагадаємо, у червні 2018 року Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її кібердіяльність.

У вересні Велика Британія і Сполучені Штати оприлюднили спільну заяву про кіберактивність, що проводиться урядом Росії. Звинувачення в бік Росії лунали й від інших країн Європейського союзу.

 

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Теги публікації: Володимир Путін, Евросоюз, кібератака  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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