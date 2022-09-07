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Путин хочет изменить условия зернового соглашения. Будет жаловаться Эрдогану

Фото: Путин хочет изменить условия зернового соглашения (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и другого продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Раджеп Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Путина во время выступления на Восточном экономическом форуме.

"Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и второго продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом. Ведь мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, чтобы помочь беднейшим странам, а что происходит на прпактике?", - заявил президент РФ.

Путин утверждает, что почти все судна с украинским продовольствием " направляются не в беднейшие страны, а в страны Европейского союза".

"Как многие европейские страны в прежние столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули и продолжают обманывать. Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать. К сожалению, что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе", - добавил он.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

В рамках "зернового соглашения" из украинских портов почти ежедневно выходят корабли с продовольствием. Судна везут агропродукцию в различные страны, включая госудраства Африканского континента.

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