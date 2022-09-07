Путін хоче змінити умови зернової угоди. Буде скаржитися Ердогану

"Може варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства за цим маршрутом. Я обов'язково пораджусь на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом. Адже ми з ним виробили механізм вивезення українського зерна, перш за все, щоб допомогти найбіднішим країнам, а що відбувається на прпактиці?",- заявив президент РФ.

Путін стверджує, що майже всі судна з українським продовольством "прямують не до найбідніших країн, а до країн Європейського союзу".

"Як багато європейських країн у колишні століття діяли як колонізатори, так і продовжують діяти сьогодні. У черговий раз просто обдурили і продовжують обманювати. Очевидно, що за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі тільки наростатиме. На жаль, що здатне призвести до небувалій гуманітарній катастрофі", - додав він.

Російський президент звинуватив США, Британію та країни ЄС у "одержимості політичними ідеями". За його словами, Захід зіткнеться з "економічною та соціальною кризою".

"До такої ситуації привели безрозсудні кроки США, Британії та ЄС, які одержимі ілюстрованими політичними ідеями. А добробут своїх власних громадян і тим більше людей за межами так званого золотого мільярда вони засувають на задній план, що неминуче заведе західні країни в глухий кут економічної та соціальної кризи", - сказав він.