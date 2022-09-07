RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін хоче змінити умови зернової угоди. Буде скаржитися Ердогану

Фото: Путін хоче змінити умови зернової угоди (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Російський президент Володимир Путін хоче змінити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства з України. Це питання він планує обговорити з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Путіна під час виступу на Східному економічному форумі.

"Може варто задуматися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства за цим маршрутом. Я обов'язково пораджусь на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом. Адже ми з ним виробили механізм вивезення українського зерна, перш за все, щоб допомогти найбіднішим країнам, а що відбувається на прпактиці?",- заявив президент РФ.

Путін стверджує, що майже всі судна з українським продовольством "прямують не до найбідніших країн, а до країн Європейського союзу".

"Як багато європейських країн у колишні століття діяли як колонізатори, так і продовжують діяти сьогодні. У черговий раз просто обдурили і продовжують обманювати. Очевидно, що за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі тільки наростатиме. На жаль, що здатне призвести до небувалій гуманітарній катастрофі", - додав він.

Російський президент звинуватив США, Британію та країни ЄС у "одержимості політичними ідеями". За його словами, Захід зіткнеться з "економічною та соціальною кризою".

"До такої ситуації привели безрозсудні кроки США, Британії та ЄС, які одержимі ілюстрованими політичними ідеями. А добробут своїх власних громадян і тим більше людей за межами так званого золотого мільярда вони засувають на задній план, що неминуче заведе західні країни в глухий кут економічної та соціальної кризи", - сказав він.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

В рамках "зернової угоди" з українських портів майже щодня виходять кораблі з продовольством. Судна везуть агропродукцію в різні країни, включаючи держави африканського континенту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінУкраїнаРеджеп Тайіп Ердоган