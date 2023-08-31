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Путін хоче взяти під контроль "вагнерівців", - ЗМІ

Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін планує взяти під контроль найманців ПВК "Вагнера", які знаходяться в Африці та на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Як говорить джерело видання, управління операціями "вагнерівців" готовий взяти на себе пов’язаний з Міністерством оборони збройний підрядник.

Окрім того, всю таємну закордонну мережу "вагнерівців" планують підпорядкувати російському військовому командуванню. Це дозволить у майбутньому уникнути заколотів, подібних до того, який організував глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Зауважимо, нещодавно Путін підписав указ, який дозволить "вагнерівцям" вступити на службу в армію РФ.

Пригожин загинув

Нагадаємо, ввечері 23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Пізніше, 27 серпня, Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що Пригожин загинув в авіакатастрофі.

29 серпня, пресслужба загиблого ватажка "вагнерівців" повідомила, що на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі поховали Євгенія Пригожина. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.

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Володимир ПутінЄвген ПригожинВійна Росії проти УкраїниВагнерівці