Путін хоче взяти під контроль "вагнерівців", - ЗМІ

Як говорить джерело видання, управління операціями "вагнерівців" готовий взяти на себе пов’язаний з Міністерством оборони збройний підрядник.

Окрім того, всю таємну закордонну мережу "вагнерівців" планують підпорядкувати російському військовому командуванню. Це дозволить у майбутньому уникнути заколотів, подібних до того, який організував глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Зауважимо, нещодавно Путін підписав указ, який дозволить "вагнерівцям" вступити на службу в армію РФ.

Пригожин загинув

Нагадаємо, ввечері 23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Пізніше, 27 серпня, Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що Пригожин загинув в авіакатастрофі.

29 серпня, пресслужба загиблого ватажка "вагнерівців" повідомила, що на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі поховали Євгенія Пригожина. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.

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