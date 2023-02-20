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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін хоче війни. Кулеба підтвердив, що Росія не шукає переговорів

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія зараз не планує йти на мирні переговори з Україною, країна-агресор має намір продовжувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю CNN.

"Коли я дивлюся на зведення з передової, я бачу, що, хоч би що говорила Росія, вона не шукає переговорів. Вона не шукає справедливого миру. Вони переходять у наступ, запускають ракети і дрони по нашій критичній енергетичній інфраструктурі та нашим містам. Ви не ведете себе так, коли хочете переговорів. Путін хоче війни. Він хоче знищити Україну", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що час для діалогу з Росією ще не настав.

Також ми писали, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна та Росія можуть відновити переговори лише після виведення російських військ та визнання помилок з боку Москви.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України