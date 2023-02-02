Путін хоче виступити зі зверненням перед річницею війни: яку методичку готує Кремль

Путін в останній звертався до парламенту РФ ще у квітні 2021 року. Минулого року виступ переносили, а потім взагалі скасували через нібито напружений графік диктатора.

Однак російські провладні ЗМІ повідомляють, що Путін може виступити перед Федеральними зборами напередодні річниці війни, ймовірно, 20-21 лютого. Поки що у Кремлі цю інформацію не підтверджують, але прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що робота над текстом послання "не припинялася".

Джерела видання, близькі до Кремля, стверджують, що текст виступу у розробці. Над ним працюють уряд, а також Рада безпеки та політичного блоку адміністрації президента.

За даними ЗМІ, особливу увагу Путін приділить війні та "державній підтримці учасників спецоперації", а також плани "відновлення та розвитку" окупованих територій України.

Деякі джерела стверджує, що диктатор традиційно розповість про "згуртованість" росіян і "беззастережну підтримку" війни. Глава Кремля, ймовірно, частину виступу присвятить "імпортозаміщенню" та "боротьбі з санкціями".

При цьому деякі джерела зазначають, що виступ можуть скоригувати, якщо ситуація на фронті зміниться. Якщо українські війська підуть у наступ, то риторика Путіна може бути "агресивнішою".