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Путін хоче, щоб світ забув про Україну, але такої "послуги" не буде, - президент Німеччини

Лейпциг, Середа 15 листопада 2023 16:20
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Путін хоче, щоб світ забув про Україну, але такої "послуги" не буде, - президент Німеччини Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін розраховує, що світ забуде про війну в Україні та звикне до неї. Але Німеччина цього не допустить.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Глава німецької держави під час свого виступу на конференції німецько-українського муніципального партнерства в Лейпцигу розповів, що Україна зараз особливо потребує підтримки, коли почався конфлікт на Близькому Сході, а війна в нашій країні більше не отримує належної уваги.

"Розрахунок Путіна полягає в тому, що світ має забути про Україну. Німеччина не повинна і не надаватиме російському президенту таку послугу", - наголосив Штайнмаєр.

Президент запевнив, що його країна не буде звикати "до незаконної та нелюдської агресивної війни Росії".

За словами Штайнмаєра, загроза з боку російського режиму нависла не лише над Україною, а й над сусідніми країнами.

"Втома" від війни

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував західні ЗМІ, які почали публікувати сюжети про нібито втому від війни в Україні.

Також нещодавно прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала НАТО вирішити, що втоми від війни Росії проти України в Альянсі не буде.

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