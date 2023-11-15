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Путин хочет, чтобы мир забыл об Украине, но такой "услуги" не будет, - президент Германии

Лейпциг, Среда 15 ноября 2023 16:20
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Путин хочет, чтобы мир забыл об Украине, но такой "услуги" не будет, - президент Германии Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что мир забудет о войне в Украине и привыкнет к ней. Но Германия этого не допустит.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Глава немецкого государства в ходе своего выступления на конференции немецко-украинского муниципального партнерства в Лейпциге рассказал, Украина сейчас особенно нуждается в поддержке, когда начался конфликт на Ближнем Востоке, а война в нашей стране больше не получает должного внимания.

"Расчет Путина состоит в том, что мир должен забыть об Украине. Германия не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу", - подчеркнул Штайнмайер.

Президент заверил, что его страна не будет привыкать "к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне России".

По словам Штайнмайера, угроза со стороны российского режима нависла не только над Украиной, но и над соседними странами.

"Усталость" от войны

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал западные СМИ, которые начали публиковать сюжеты о якобы усталости от войны в Украине.

Также недавно премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала НАТО решить, что усталости от войны России против Украины в Альянсе не будет.

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