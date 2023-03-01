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Путін не хоче говорити, він хоче знищити Україну, - Бербок

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах, його ціль - знищити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок в інтерв'ю телеканалу ARD.

"Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну. Він не готовий забрати назад своїх солдатів, він не готовий припинити вбивати", - сказала Бербок.

Міністр додала, що кожна країна, яка думала, що зможе переконати Путіна та схилити його до миру, з розчаруванням усвідомлювала неможливість цього.

За її словами, "представники понад 140 країн неодноразово їздили до Москви, щоб дати зрозуміти російському президенту, що війна зашкодить усьому світу", але їхні надії на те, що Путін це зрозуміє, не виправдалися.

Також оцінюючи "мирний план" Китаю щодо війни Росії проти України, Бербок зазначила, що це не план, а "позиційний" документ, а мирний план було підтримано 140 державами на Генасамблеї ООН минулого тижня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у лютому в Парижі під час тристоронньої зустрічі президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів із Росією.

Також раніше ми писали, що екс-посол США в Москві Джон Салліван заявив, що Президент РФ Володимир Путін ще до повномасштабного вторгнення не був зацікавлений у переговорах з Україною, немає такого бажання й на сьогоднішній день.

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