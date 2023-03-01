Путін не хоче говорити, він хоче знищити Україну, - Бербок

"Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну. Він не готовий забрати назад своїх солдатів, він не готовий припинити вбивати", - сказала Бербок.

Міністр додала, що кожна країна, яка думала, що зможе переконати Путіна та схилити його до миру, з розчаруванням усвідомлювала неможливість цього.

За її словами, "представники понад 140 країн неодноразово їздили до Москви, щоб дати зрозуміти російському президенту, що війна зашкодить усьому світу", але їхні надії на те, що Путін це зрозуміє, не виправдалися.

Також оцінюючи "мирний план" Китаю щодо війни Росії проти України, Бербок зазначила, що це не план, а "позиційний" документ, а мирний план було підтримано 140 державами на Генасамблеї ООН минулого тижня.