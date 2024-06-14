Путін хоче чотири області України, але не здатен їх захопити, - експерти

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко називає таку заяву Путіна "виключно російськими понтами", які навіть не базуються на реаліях на полі бою.

"Чи здатна Росія військовим шляхом захопити два великі обласні центри Херсон і Запоріжжя? Я впевнений, що не може і не зможе. До речі, наступальна операція в Харківській області це продемонструвала. Як би вони не прагнули вийти на оточення Харкова, їм це не вдається", - розповів експерт.

Своєю чергою військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що "російська військова машина майже виснажена".

За його словами, росіяни намагаються демонструвати запас міцності для відкриття нових фронтів. Але фактично сточили стягнутий у Білгородську область 40-тисячний потенціал. За чисельністю його можна порівняти з угрупованням у Білорусі, яке у 2022 році наступало на Київ.

"Різниця в тому, що тоді справді пройшли Чернігівську область та частину Київської, а тут уперлися в маленький населений пункт Вовчанськ і все. Але їм треба показати, що потенціал нібито є і з ними мають домовлятися", - пояснив експерт.