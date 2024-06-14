Путін хоче чотири області України, але не здатен їх захопити, - експерти

Російський диктатор Володимир Путін в обмін на початок мирних переговорів з Україною вимагає, щоб ЗСУ відійшли з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Такий ультиматум пов'язаний з тим, що ворожі війська не можуть захопити ці регіони.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України".
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко називає таку заяву Путіна "виключно російськими понтами", які навіть не базуються на реаліях на полі бою.
"Чи здатна Росія військовим шляхом захопити два великі обласні центри Херсон і Запоріжжя? Я впевнений, що не може і не зможе. До речі, наступальна операція в Харківській області це продемонструвала. Як би вони не прагнули вийти на оточення Харкова, їм це не вдається", - розповів експерт.
Своєю чергою військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що "російська військова машина майже виснажена".
За його словами, росіяни намагаються демонструвати запас міцності для відкриття нових фронтів. Але фактично сточили стягнутий у Білгородську область 40-тисячний потенціал. За чисельністю його можна порівняти з угрупованням у Білорусі, яке у 2022 році наступало на Київ.
"Різниця в тому, що тоді справді пройшли Чернігівську область та частину Київської, а тут уперлися в маленький населений пункт Вовчанськ і все. Але їм треба показати, що потенціал нібито є і з ними мають домовлятися", - пояснив експерт.
Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, російський диктатор Володимир Путін назвав свої умови для початку мирних переговорів з Україною.
Він вимагає, щоб українські війська відійшли з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Окрім того, Україні потрібно відмовитись від вступу до НАТО. І лише тоді Росія нібито буде готова розпочати діалог з Україною про закінчення війни.
На заяву російського диктатора вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
"Ці повідомлення є ультиматумами, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він висував раніше. Це нова хвиля цього нацизму, російського нацизму. Він хоче, щоб ми не лише відмовилися від частини наших тимчасово окупованих територій, а й від неокупованих", - наголосив президент.
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