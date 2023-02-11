Путин готовит "празднование" годовщины вторжения в Украину с проплаченной массовкой, - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин готовит праздник на годовщину полномасштабного вторжения на территорию Украины. Однако на этот раз массовке заплатят меньше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild .

В Москве состоится митинг-концерт, посвященный годовщине начала войны против Украины. На нем выступит с речью и российский диктатор.

Как сообщают СМИ, на организованный властями концерт, в который раз набирают массовку. "Участникам" предлагают по 500 рублей за несколько часов "работы". Также на мероприятие собирают студентов, которым обещают еду и брендовую одежду.

Отмечается, что в сентябре прошлого года на стадионе "Лужники" проходил схожий митинг, однако тогда же "участникам" обещали 1,5 тысяч рублей.