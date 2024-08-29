Путін готує нову "холодну війну" проти України, - глава МЗС Німеччини

Бербок наголосила, що в останні тижні та місяці російські війська навмисно атакували інфраструктуру тепло- та водопостачання України.

"З тією метою, щоб люди замерзли до смерті взимку", - зазначила вона.

На думку глави німецького МЗС, Путін прагне ще більш масштабної "холодної війни", ніж у попередні роки.

За її словами, відповіддю ЄС має стати новий захисний щит для України.

Окрім того, Бербок зазначила, що Німеччина хоче до кінця року передати Україні ще чотири системи ППО IRIS-T і додаткові зенітно-гарматні установки Gepard.

Вона наголосила, що протиповітряна оборона "все ще залишається найважливішою річчю для захисту людських життів в Україні".