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Путін готує нову "холодну війну" проти України, - глава МЗС Німеччини

Четвер 29 серпня 2024 18:21
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Путін готує нову "холодну війну" проти України, - глава МЗС Німеччини Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін готує нову "холодну війну" проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Бербок наголосила, що в останні тижні та місяці російські війська навмисно атакували інфраструктуру тепло- та водопостачання України.

"З тією метою, щоб люди замерзли до смерті взимку", - зазначила вона.

На думку глави німецького МЗС, Путін прагне ще більш масштабної "холодної війни", ніж у попередні роки.

За її словами, відповіддю ЄС має стати новий захисний щит для України.

Окрім того, Бербок зазначила, що Німеччина хоче до кінця року передати Україні ще чотири системи ППО IRIS-T і додаткові зенітно-гарматні установки Gepard.

Вона наголосила, що протиповітряна оборона "все ще залишається найважливішою річчю для захисту людських життів в Україні".

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, нещодавно Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. У нього, зокрема, увійшли система ППО IRIS-T і безпілотники Vector.

Раніше Німеччина повідомила про передачу додаткової системи ППО Patriot Україні. Країна надала вже чверть своїх запасів цих систем.

Окрім того, нещодавно Британія та Німеччина укладають нову оборонну угоду, в основі якого лежить допомога Україні. Дві країни підтвердили зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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