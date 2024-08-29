Путин готовит новую "холодную войну" против Украины, - глава МИД Германии

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Бербок подчеркнула, что в последние недели и месяцы российские войска намеренно атаковали инфраструктуру тепло- и водоснабжения Украины.

"С целью, чтобы люди замерзли до смерти зимой", - отметила она.

По мнению главы немецкого МИД, Путин стремится к еще более масштабной "холодной войне", чем в предыдущие годы.

По ее словам, ответом ЕС должен стать новый защитный щит для Украины.

Кроме того, Бербок отметила, что Германия хочет до конца года передать Украине еще четыре системы ПВО IRIS-T и дополнительные зенитно-пушечные установки Gepard.

Она подчеркнула, что противовоздушная оборона "все еще остается важнейшей вещью для защиты человеческих жизней в Украине".