Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але не підписувати документи

"Ми готові зустрічатися... я готовий зустрічатися з усіма, зокрема й із Зеленським... Якщо українська держава довіряє комусь вести переговори, заради Бога, нехай це буде Зеленський", - сказав Путін.

За його словами, питання полягає в тому, хто буде підписувати документи. Коментуючи тему, глава Кремля знову почав розповідати, що Зеленський нібито нелегітимний.

Він стверджує, що термінів продовження повноважень президента не існує. Повноваження нібито продовжуються виключно для Верховної Ради, якщо в країні воєнний стан.

"Там написано, що в умовах воєнного стану вибори не проводяться. Це правда. Але ніде не написано, що (продовжуються - ред.) права президента - ні, все", - каже Путін.

Продовжуючи логіку диктатор заявив, що в Україні нібито вся система влади нелегітимна. Мовляв, якщо президент нелегітимний, значить і всі інші, кого він призначає - теж.

"Чому я це кажу, нам байдуже, хто веде переговори, навіть якщо це чинний глава режиму, я навіть готовий зустрічатися, але якщо це буде якийсь завершальний етап, щоб не сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку - підпис має стояти легітимної влади", - сказав Путін.

Резюмуючи, він додав, що в іншому випадку, прийде наступна влада "і викине це все в смітник".