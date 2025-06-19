Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але не підписувати документи

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, однак знову заявив про нібито його нелегітимність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію спілкування Путіна з журналістами.
"Ми готові зустрічатися... я готовий зустрічатися з усіма, зокрема й із Зеленським... Якщо українська держава довіряє комусь вести переговори, заради Бога, нехай це буде Зеленський", - сказав Путін.
За його словами, питання полягає в тому, хто буде підписувати документи. Коментуючи тему, глава Кремля знову почав розповідати, що Зеленський нібито нелегітимний.
Він стверджує, що термінів продовження повноважень президента не існує. Повноваження нібито продовжуються виключно для Верховної Ради, якщо в країні воєнний стан.
"Там написано, що в умовах воєнного стану вибори не проводяться. Це правда. Але ніде не написано, що (продовжуються - ред.) права президента - ні, все", - каже Путін.
Продовжуючи логіку диктатор заявив, що в Україні нібито вся система влади нелегітимна. Мовляв, якщо президент нелегітимний, значить і всі інші, кого він призначає - теж.
"Чому я це кажу, нам байдуже, хто веде переговори, навіть якщо це чинний глава режиму, я навіть готовий зустрічатися, але якщо це буде якийсь завершальний етап, щоб не сидіти там і щось ділити нескінченно, а поставити крапку - підпис має стояти легітимної влади", - сказав Путін.
Резюмуючи, він додав, що в іншому випадку, прийде наступна влада "і викине це все в смітник".
Зазначимо, що в умовах воєнного стану в Україні не можуть проводитися вибори. Це означає, що раніше обрана влада залишається легітимною доти, доки не буде знято воєнний стан, щоб була можливість проведення нових виборів.
Також зазначимо, що в інтерв'ю РБК-Україна голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував заяви Москви про нібито нелегітимність Зеленського.
"Я чітко сказав, що мені дуже приємно, що нарешті вони почали читати хоча б Конституцію України. Але нехай читають її добре, якщо вони свою не вміють читати. Чітко передбачено, що президент України продовжує свої повноваження до вступу на посаду нового президента", - сказав він.
Також Стефанчук додав, що Зеленський є гарантом Конституції та представником України в міжнародних відносинах.
"Усі інші їхні рожеві мрії нехай залишать собі. Український парламент - конституційний орган, але він виконує всі ті повноваження, які йому передбачені в Конституції України", - наголосив Стефанчук.
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