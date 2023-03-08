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Путин готов вести войну против Украины годами, - разведка США

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Среда 08 марта 2023 20:16
Путин готов вести войну против Украины годами, - разведка США Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин будет продолжать войну в Украине, возможно, даже годами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Война в Украине стала жесткой войной на истощение, в которой ни одна сторона не имеет окончательного военного превосходства, но президент России Владимир Путин, вероятно, будет продолжать. Возможно, годами", - сказала директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

Напомним, по словам директора национальной разведки США, российская армия вряд ли сможет захватить значительно больше украинских территорий в этом году.

Кроме того, по данным разведки США, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, ошибся в своей оценке возможностей Украины. Оккупанты продолжат сталкиваться с рядом проблем.

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