Путін хоче миритися з європейцями, попри "хамські заяви та ультиматуми"

Російський диктатор Володимир Путін жорстко засудив риторику та ультимативні вимоги країн Заходу оголосити перемир'я та завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію у Кремлі.

"Зокрема і тими (державами, - ред.), які сьогодні не відмовляються від антиросійської риторики та явно агресивних дій у нашу адресу, намагаються досі розмовляти з нами у хамській манері та за допомогою ультиматумів", - сказав Путін.

За словами очільника Кремля, "в нас вселяє оптимізм і надію", що рано чи пізно, зокрема спираючись на уроки історії, думку своїх народів, ми почнемо рухатися до відновлення конструктивних відносин з державами Європи".

Миротворчі зусилля Заходу

Адміністрація президента США Дональда Трамп веде активну політичну і дипломатичну кампанію з припинення війни в Україні.

В даний момент Вашингтон пропонує Україні та Росії оголосити 30-денне перемир'я на фронті. Однак Путін висуває власні вимоги, щоб на цей період припинилася мобілізація до лав ЗСУ, а західні партнери припинили передачу зброї нашій країні.

Під час саміту в Києві 10 травня лідери країн-членів "Коаліції рішучих" висунули Росії дедлайн для оголошення 30-денного перемир'я. У разі відмови, проти країни-агресора будуть запроваджені нові санкції.

Чи дотисне Захід Путіна до оголошення перемир'я на 30 днів в Україні, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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