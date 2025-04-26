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Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий, - Песков

Суббота 26 апреля 2025 16:36
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Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий, - Песков Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, соответствующее заявление было сделано на встрече со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

"Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность РФ к переговорам с Киевом без всяких предварительных условий", - пишет СМИ со ссылкой на Пескова.

Встреча Уиткоффа с Путиным

Напомним, вчера Уиткофф прилетел в Москву на встречу с Путиным, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. Разговор между ними длился около трех часов.

Вскоре помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что стороны обсудили "украинский кризис". А именно, речь шла о возможности "возобновления переговоров между представителями Российской Федерации и Украины.

Также он анонсировал будущие встречи российских и американских представителей на разных уровнях.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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