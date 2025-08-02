"Путін не готовий": Леммі оцінив, скільки можуть тривати переговори

"Моя твереза оцінка полягає в тому, що Путін не готовий до серйозних переговорів", - зазначив він.

Леммі в інтерв’ю журналістам зазначив, що за його оцінкою, російський диктатор Володимир Путін наразі не демонструє готовності до реальних переговорів.

"Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Битва, яку вела Україна за підтримки Великої Британії, Європи та Америки, величезна. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть", - підкреслив Леммі.

Він припустив, що конфлікт триватиме і через рік, адже РФ не готова до компромісів.

У той же час, дипломат переконаний: головне питання в тому, наскільки серйозно Росія сприйматиме переговорний процес.