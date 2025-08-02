"Путін не готовий": Леммі оцінив, скільки можуть тривати переговори

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що Росія не налаштована на серйозні переговори щодо завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Моя твереза оцінка полягає в тому, що Путін не готовий до серйозних переговорів", - зазначив він.
Леммі в інтерв’ю журналістам зазначив, що за його оцінкою, російський диктатор Володимир Путін наразі не демонструє готовності до реальних переговорів.
"Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Битва, яку вела Україна за підтримки Великої Британії, Європи та Америки, величезна. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть", - підкреслив Леммі.
Він припустив, що конфлікт триватиме і через рік, адже РФ не готова до компромісів.
У той же час, дипломат переконаний: головне питання в тому, наскільки серйозно Росія сприйматиме переговорний процес.
Москва вчергове заявляє про готовність до мирних переговорів із Україною, водночас не змінюючи жодної зі своїх вимог.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що цілі, які РФ озвучила ще минулого року, залишаються "актуальними", а так звана "готовність до діалогу" - нібито зберігається.
За словами Путіна, основні вимоги РФ - це нейтральний статус України, відмова від НАТО, "демілітаризація" і "денацифікація", а також визнання окупованих територій частиною Росії.
Нещодавно Дональд Трамп публічно озвучив ультиматум Путіну, погрожуючи Росії новими санкціями у разі продовження агресії.
За його словами, у Кремля залишилося "10-12 днів", аби припинити бойові дії, інакше санкційний пакет буде розширено.