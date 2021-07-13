Путин готов к встрече с Зеленским, но на своих условиях

В Кремле заявили о готовности президента Российской Федерации Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но обсуждать будуть только те темы, которые считает нужными российский лидер.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
В то же время, Песков сообщил, что в практическом плане встреча Путина и Зеленского не готовится.
"Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать", - сообщил он.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин хочет обсудить с Зеленским только темы сотрудничества Украины и РФ. Вопросы Крыма и Донбасса он не видит в повестке дня. Которые, в свою очередь, являются главными для Владимира Зеленского.
Напомним, Путин написал статью об Украине, указав, что украинцы и россияне якобы "один народ".
Владимир Зеленский заявил, что завидует, что у президента РФ есть время, чтобы писать такие объемные материалы об Украине. Он предложил обсудить во время встречи некоторые вещи из статьи.
Вместе с тем, Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине.