Путин готов к встрече с Зеленским, но на своих условиях

В Кремле заявили о готовности президента Российской Федерации Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но обсуждать будуть только те темы, которые считает нужными российский лидер.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

В то же время, Песков сообщил, что в практическом плане встреча Путина и Зеленского не готовится.

"Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать", - сообщил он.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин хочет обсудить с Зеленским только темы сотрудничества Украины и РФ. Вопросы Крыма и Донбасса он не видит в повестке дня. Которые, в свою очередь, являются главными для Владимира Зеленского.