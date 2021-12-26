UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин готов к самым разным вариантам действий в случае отказа НАТО выполнить ультиматум

Автор: Александр Белоус

Если НАТО продолжит расширение на восток, то в Москве готовы к самым разным вариантам действий. Президент РФ Владимир Путин будет опираться на мнение военных.

Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на заявление Путина в эфире телеканала "Россия 1".

"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", сказал он.

Путин заявил, что предложения Москвы для США и Североатлантического альянса были сделаны "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата", закрепленного, юридически в рамках "тех документов, которые мы предложили".

"Мы будем стремиться именно к этому", - добавил Путин.

Напомним, по данным опроса КМИС, в декабре 2021 года 39,2% респондентов считают, что принятие требования Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины. По мнению украинцев, это лишь разожжет агрессивность Путина в отношении Украины.

Считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина в отношении Украины, 29,7% опрошенных. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская Федерация