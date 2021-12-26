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Путін готовий до найрізноманітніших варіантів дій у разі відмови НАТО виконати ультиматум

Автор: Олександр Білоус

Якщо НАТО продовжить розширення на схід, то в Москві готові до самих різних варіантів дій. Президент РФ Володимир Путін буде спиратися на думку військових.

Про це повідомляє РБК-Україназ посиланням на заяву Путіна в ефірі телеканалу "Росія 1".

"Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", сказав він.

Путін заявив, що пропозиції Москва для США і Північноатлантичного альянсу були зроблені "для того, щоб досягти дипломатичного переговорного результату", закріпленого, юридично в рамках "тих документів, які ми запропонували".

"Ми будемо прагнути саме до цього", - додав Путін.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в грудні 2021 року 39,2% респондентів вважають, що прийняття вимоги Володимира Путіна не приймати Україну в НАТО послабить безпеку України. На думку українців, це лише розпалить агресивність Путіна щодо України.

Вважають, що прийняття такої вимоги посилить безпеку України, тому що послабить агресивність Путіна щодо України, 29,7% опитаних. Ще 31,1% респондентів не визначилися зі своєю думкою.

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Володимир ПутінРосійська Федерація