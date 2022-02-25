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Путин готов провести переговоры с Украиной в Минске. Лукашенко согласился

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Россия, Пятница 25 февраля 2022 16:02
Путин готов провести переговоры с Украиной в Минске. Лукашенко согласился Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов отправить в Минск делегацию для проведения переговоров с Украиной. Александр Лукашенко заявил, что сделает все условия для проведения переговорного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин уже провел телефонный разговор с Лукашенко касательно переговорного процесса.

"Президент России Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров", - добавил Песков.

Лукашенко в свою очередь заявил, что "Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций".

Напомним, в МИД России заявили, что Кремль готов к переговорам с Украиной, однако для этого украинские военные должны сложить оружие.

В то же время Владимир Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров.

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