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Путін готовий провести переговори з Україною в Мінську. Лукашенко погодився

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Росія, П'ятниця 25 лютого 2022 16:02
Путін готовий провести переговори з Україною в Мінську. Лукашенко погодився Фото: Володимир Путін і Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий відправити до Мінська делегацію для проведення переговорів з Україною. Олександр Лукашенко заявив, що зробить всі умови для проведення переговорного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін вже провів телефонну розмову з Лукашенком щодо переговорного процесу.

"Президент Росії Володимир Путін переговорив по телефону сьогодні з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який, у свою чергу, запевнив, що буде готовий створити всі необхідні умови для прибуття делегацій, забезпечення їх безпеки і недоторканності, і проведення згаданих переговорів", - додав Пєсков.

Лукашенко в свою чергу заявив, що "Мінськ буде готовий створити всі умови для переговорного процесу РФ і України, а також безпеки делегацій".

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що Кремль готовий до переговорів з Україною, однак для цього українські військові повинні скласти зброю.

У той же час Володимир Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів.

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