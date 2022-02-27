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Путін - головний військовий злочинець 21 століття, доведемо це в Гаазі, - Венедіктова

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 10:50
Путін - головний військовий злочинець 21 століття, доведемо це в Гаазі, - Венедіктова Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )
Автор: Владислав Красінський

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова звернулася до громадян Росії. Нагадала, що військові злочини не мають строків давності, а якщо вони не припинять війну, то будуть співучасниками і посібниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Венедіктової.

Генпрокурор розповіла про які злочини з точки зору міжнародного гуманітарного права (МГП) йдеться:

  • злочини проти миру і людяності
  • розв'язування та ведення агресивної війни
  • масові вбивства мирного населення
  • застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння

"Вчора диверсанти розстріляли сім'ю з 3-ма дітьми в Києві. Загинули батьки і одна з дочок, яка навчалася в 4 класі. У Херсонській області ваші війська обстріляли швидку допомогу з пораненими-водій і пацієнт згоріли. Ваші ракети б'ють по житлових районах і населених пунктах. Гинуть і отримують важкі поранення діти, люди похилого віку і жінки", - додала Венедіктова.

Вона нагадала, що війська агресора завдали сотні ударів крилатими і балістичними ракетами по цивільному населенню. Десятки таких ударів були спрямовані на дитячі садки і школи, лікарні, де знаходилися найменші українці, а також інші об'єкти громадянської та критичної інфраструктури.

Всі ці об'єкти не були законними військовими цілями з точки зору МГП. Від ударів по цих об'єктах в першу чергу страждає цивільне населення. Розплачуватися за це будуть нинішні і майбутні покоління росіян, пообіцяла генпрокурор. Окремо вона звернулася і до "громадянина Путіна".

"Ми доведемо в справедливому суді, що ви вбивця і головний військовий злочинець 21 століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх кордонах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Прийде час - ми скажемо це вам в Гаазі в очі", - резюмувала Венедіктова.

За головними подіями війни Росії проти України слідкуйте в нашому онлайн-репортажі.

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