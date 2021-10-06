Путин: "Газпрому" выгоднее заплатить штраф Украине и увеличить прокачку по новым маршрутам

Президент России Владимир Путин заявил, что "Газпрому" выгоднее заплатить штраф Украине за прекращение транзита и увеличить прокачку по новым маршрутам. При этом он отметил, что нужно соблюдать контрактные обязательства перед украинской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Газпрому" выгоднее заплатить Украине штраф и увеличить поставки по новым трубопроводам, но этого делать не нужно", - цитирует издание Путина.

Он также заявил, что необходимо полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он отметил, что на сегодняшний день выгоднее продавать голубое топливо на бирже.