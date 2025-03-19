Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Росія продовжує атакувати Україну і це означає, що на РФ треба і далі тиснути заради миру.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал голови держави.
Він зазначив, що прямо зараз у багатьох областях Україна "буквально чути, що насправді потрібно Росії". Зокрема, над Україною знаходиться близько 40 "Шахедів", працює ППО.
"На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "Шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Черкаської", - йдеться у повідомленні.
Зеленський наголосив, що саме такі нічні атаки Росії руйнують українську енергетику, інфраструктуру та нормальне життя українців. І той факт, що сьогоднішня ніч не стала винятком, свідчить, що на Росію треба й далі тиснути заради досягнення миру.
"Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну", - написав президент.
Глава держави зазначив, що у цей перелік тиску входять:
"І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир" - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Ключовою темою була війна в Україні
За підсумком переговорів Путін погодився на перемир'я в Україні. Однак йшлося про 30-денне припинення вогню і атак по енергетичній інфраструктурі. Ба більше, у Кремлі заявляли, що Путін нібито дав таку команду військовим. Однак на ділі російські атаки не припинилися і тривають досі
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