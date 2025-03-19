Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню, - Зеленський

Він зазначив, що прямо зараз у багатьох областях Україна "буквально чути, що насправді потрібно Росії". Зокрема, над Україною знаходиться близько 40 "Шахедів", працює ППО.

"На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "Шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Черкаської", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що саме такі нічні атаки Росії руйнують українську енергетику, інфраструктуру та нормальне життя українців. І той факт, що сьогоднішня ніч не стала винятком, свідчить, що на Росію треба й далі тиснути заради досягнення миру.

"Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну", - написав президент.

Глава держави зазначив, що у цей перелік тиску входять:

санкції проти Росії;

допомога Україні;

зміцнення союзників "у вільному світі та робота задля гарантій безпеки".

"І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир" - резюмував Зеленський.