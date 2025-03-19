Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня, - Зеленский

Он отметил, что прямо сейчас во многих областях Украины "буквально слышно, что на самом деле нужно России". В частности, над Украиной находится около 40 "Шахедов", работает ПВО.

"К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "Шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что именно такие ночные атаки России разрушают украинскую энергетику, инфраструктуру и нормальную жизнь украинцев. И тот факт, что сегодняшняя ночь не стала исключением, свидетельствует, что на Россию надо и дальше давить ради достижения мира.

"Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну", - написал президент.

Глава государства отметил, что в этот перечень давления входят:

санкции против России;

помощь Украине;

укрепление союзников "в свободном мире и работа для гарантий безопасности".

"И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", - резюмировал Зеленский.