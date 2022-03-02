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Путин думал, что в Украине его армию будут встречать с цветами, но он просчитался, - Шерман

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Вашингтон, Среда 02 марта 2022 05:13
Путин думал, что в Украине его армию будут встречать с цветами, но он просчитался, - Шерман Фото: первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Развязывая войну против Украины Владимир Путин думал, что его войска будут встречать с цветами. Однако он просчитался, и российская армия столкнулась с яростным сопротивлением.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

"Мы знали, что украинский народ глубоко верит в демократию, которую он создал и развил. Я думаю, все мы понимали, насколько Украина как суверенная страна нужна украинскому народу. Владимир Путин явно не понимал этого, он думал, что российские войска придут и будут встречены аплодисментами, флагами и поддержкой", - сказала Шерман.

По ее словам, вместо этого российские войска столкнулись с мужеством, пылом и преданностью украинцев демократическому будущему для своих детей.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О ситуации в городах и международной реакции - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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