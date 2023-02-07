Путін дозволив російським депутатам не декларувати свої доходи: заспокоює невдоволених

Як засвідчують дані Інституту, новий закон, який скасовує обов'язок депутатів Держдуми та сенаторів публікувати декларації про доходи, дозволить російським парламентаріям публікувати свої прибутки в анонімній формі.

Крім того, законодавча норма поширюватиметься й на муніципальних депутатів.

"Однак існує один нюанс - депутати муніципального та регіонального рівнів, які здійснюють свої повноваження на непостійній основі, зобов'язані звітувати про свої доходи й майно лише одразу після обрання. А потім - лише в разі здійснення великих угод, що перевищують загальний дохід депутата і його дружини за три попередні роки", - пояснюють експерти.

Саме таким чином очільник Кремля, на думку експертів ISW, продовжує сприяти інституційній корупції в РФ за допомогою законодавчих маніпуляцій.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи цю ініціативу, заявив, що "спеціальна військова операція вносить свою специфіку на подання декларацій". До того ж він уточнив, що антикорупційний орган продовжив свою роботу й надалі перевірятиме дані декларацій депутатів і чиновників.

"Новий закон не вплине на боротьбу держави з корупцією", - запевнив він.

Закон набуде чинності 1 березня цьогоріч. Проте експерти ISW звернули увагу на ще один указ Путіна, який він підписав раніше, 29 грудня минулого року. Цим указом він звільняв від публічного декларування доходів усіх російських чиновників, військовослужбовців і правоохоронців, які безпосередньо беруть участь у війні проти України.

"Ці два укази, ймовірно, є спробою Кремля вгамувати політичних гравців, які становлять внутрішню базу підтримки Путіна, і, ймовірно, продовжать сприяти інституціоналізації корупції в Росії", - підсумували експерти ISW.