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ISW: Путін встановлює умови для легалізації корупції

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Москва, Вівторок 10 січня 2023 05:41
ISW: Путін встановлює умови для легалізації корупції Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд законопроєкт, який визначає умови для подальшої інституціоналізації корупції в Росії шляхом маніпулювання законодавством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Путін вніс до Держдуми законопроєкт, який денонсує Конвенцію Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію та виводить Росію з Групи держав проти корупції (ГРЕКО).

Путін представив законопроєкт на тій підставі, що Рада Європи припинила членство Росії в ГРЕКО, тим самим позбавивши Росію права голосу, але вимагаючи співробітництва щодо низки зобов'язань.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що цей крок нібито не підриває здатність російського законодавства боротися з корупцією, і наголосив, що ніде у світі корупція не викорінена.

Аналітики зазначають, що раніше Путін уже намагався інституціоналізувати корупцію за допомогою різноманітних юридичних маніпуляцій.

Раніше депутату Держдуми повідомили про підозру за посягання на територіальну цілісність України. Під час обшуків у нього знайшли документи, що підтверджують наявність 11 квартир у Києві.

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